Какое количество осадков выпадает за год в Белгороде?
География
Какое количество осадков выпадает за год в Белгороде?
Ответ(ы):
Гость:
За год выпадает от 420 да 590 мм осадков
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