Куплено 9 коробок, содержащих всего 64 карандаша. Среди них есть коробки с простыми карандашами по 6 штук в каждой и с цветными по 8 штук в каждой. Сколько каких коробок куплено?

Математика

Куплено 9 коробок, содержащих всего 64 карандаша. Среди них есть коробки с простыми карандашами по 6 штук в каждой и с цветными по 8 штук в каждой. Сколько каких коробок куплено?

Автор: Гость