Куплено 9 коробок, содержащих всего 64 карандаша. Среди них есть коробки с простыми карандашами по 6 штук в каждой и с цветными по 8 штук в каждой. Сколько каких коробок куплено?
Математика
Куплено 9 коробок, содержащих всего 64 карандаша. Среди них есть коробки с простыми карандашами по 6 штук в каждой и с цветными по 8 штук в каждой. Сколько каких коробок куплено?
Ответ(ы):
Гость:
Если брать подбором то 6*4=24прост 9-4=5 кор 8*5=40цвет 24+40=64каран
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