Сколько бит информации несёт сообщение о том что из колоды в 32 карты достали даму ??ик ?
Информатика
Сколько бит информации несёт сообщение о том что из колоды в 32 карты достали даму ??ик ?
Ответ(ы):
Гость:
N=2^i i-информация n-кол-во значений 32=2^x x=5 Ответ: 5
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