Расчитать стоимость металла 200×220мм(в квадрате)если 1м(в квадрате) стоит 230 рублей
Технология
Расчитать стоимость металла 200×220мм(в квадрате)если 1м(в квадрате) стоит 230 рублей
Ответ(ы):
Гость:
1)200*220=44000 мм^2=0,044 м^2; 2)0,044*240=10,56 рублей стоимость
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