При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорпентан образуется преимущественно: 1) пентанол-2 2) пентен-1 3) пентен-2 4) метилциклобутан
Химия
При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорпентан образуется преимущественно: 1) пентанол-2 2) пентен-1 3) пентен-2 4) метилциклобутан
Ответ(ы):
Гость:
Ch3-chCl-ch2-ch2-ch3+koh-->kcl+h2o+ch2=ch-ch2-ch2-ch3 Ответ:пентен-1
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