Прочитай.Объясни смысл пословиц.Выпиши глаголы с частицей Не. Волков бояться - В л??с( не )ходить

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Прочитай.Объясни смысл пословиц.Выпиши глаголы с частицей Не. Волков бояться - В л??с( не )ходить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Волков бояться - в лес НЕ ходить. ( Если заранее бояться трудностей, ничего не получится, нужно действовать смело)
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