Прочитай.Объясни смысл пословиц.Выпиши глаголы с частицей Не. Волков бояться - В л??с( не )ходить
Русский язык
Прочитай.Объясни смысл пословиц.Выпиши глаголы с частицей Не. Волков бояться - В л??с( не )ходить
Ответ(ы):
Гость:
Волков бояться - в лес НЕ ходить. ( Если заранее бояться трудностей, ничего не получится, нужно действовать смело)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Теневыносливые растения на богатой питательными веществами хорошо увлажненной почве. крона имеет пирамидальную форму твоя короткая и остроконечная ...
Французский язык
Математика
Химия
При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорпентан образуется преимущественно: 1) пентанол-2 2) пентен-1 3) пентен-2 4) метилциклобутан