Теневыносливые растения на богатой питательными веществами хорошо увлажненной почве. крона имеет пирамидальную форму твоя короткая и остроконечная сидит отдельными иглами кустарниковое с игловидными колючими листочками. шишки ...
Биология
Теневыносливые растения на богатой питательными веществами хорошо увлажненной почве. крона имеет пирамидальную форму твоя короткая и остроконечная сидит отдельными иглами кустарниковое с игловидными колючими листочками. шишки имеют вид синих ягод покрытых восковым налетом если можно быстрее
Ответ(ы):
Гость:
Это можжевельник......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Математика
Химия
При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорпентан образуется преимущественно: 1) пентанол-2 2) пентен-1 3) пентен-2 4) метилциклобутан
Технология