Теневыносливые растения на богатой питательными веществами хорошо увлажненной почве. крона имеет пирамидальную форму твоя короткая и остроконечная сидит отдельными иглами кустарниковое с игловидными колючими листочками. шишки ...

Биология

Теневыносливые растения на богатой питательными веществами хорошо увлажненной почве. крона имеет пирамидальную форму твоя короткая и остроконечная сидит отдельными иглами кустарниковое с игловидными колючими листочками. шишки имеют вид синих ягод покрытых восковым налетом если можно быстрее

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