Кто нибудь ибудь может решить с решением?

Геометрия
Кто нибудь ибудь может решить с решением?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если треугольник равносторонний, то любая проведенная там биссекриса будет и медианой, и высотой(по св-ву медианы в равноб. тр.). То есть биссектриса в любом случае образует прямой угол и поделит одну из сторон на два. Представим половину стороны как х, а целую сторону, как 2х. Рассматривая отсеченный прямоугольный треугольник (по опр. высоты), где гипотенуза - 2х, а катеты х и 11√3,заметим, что теорема Пифагора здесь может быть применена: х²+(11√3)²=4х² 3х²=121 ·3 х²=121 х=11 За х мы брали половину стороны, поэтому целая сторона равна 22.
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