(6ч 5 мин+9ч 3 мин)*2 - (24ч - 7ч 25 мин)

Гость: Гость:

Переведем все в минуты 6 часов 5 минут=365 минут 9 часов 3 минуты=543 минут 24 часа=1440 минут 7часов 25 минут=445 минут (365+543)*2-(1440-445)=908*2-995=821 минут Переведм обратно в часы 821 минут=13 часов 41 минут