Нужно написать программу на языке Паскаль, которая будет убирать из строки все си??волы кроме цифр. Пример: входной- a3f4h5kamp;2 выходной:3452

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Нужно написать программу на языке Паскаль, которая будет убирать из строки все си??волы кроме цифр. Пример: входной- a3f4h5kamp;2 выходной:3452
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