Нужно написать программу на языке Паскаль, которая будет убирать из строки все си??волы кроме цифр. Пример: входной- a3f4h5kamp;2 выходной:3452

Информатика

Нужно написать программу на языке Паскаль, которая будет убирать из строки все си??волы кроме цифр. Пример: входной- a3f4h5kamp;2 выходной:3452

Автор: Гость