С какой особенностью внешнего строения связано название пресмыкающихся

Биология
С какой особенностью внешнего строения связано название пресмыкающихся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечности у них распологаются не снизу тела, а по его бакам, за счет чего они передвигаются касаясь земли брюшной поверхностью тела (на животе), тоесть "пресмыкаются"
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