Помогите пожалуйста решить уравнения реакций, и написать вывод
Химия
Помогите пожалуйста решить уравнения реакций, и написать вывод
Ответ(ы):
Гость:
СuSo4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2So4 Cu2+ + 2e = Cu0
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