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На какие произведения устного народного творчества похожи басни
Литература
На какие произведения устного народного творчества похожи басни
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Ответ(ы):
Гость:
Басня похожа на частушку
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