На какие произведения устного народного творчества похожи басни

Литература
На какие произведения устного народного творчества похожи басни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Басня похожа на частушку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помагите Пожалуйста кто знает срочно
Ответить
История
РЕФЕРАТ САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ ГРЕЦИИ
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать 5 упражнение!! Какое правило применять???
Ответить
Математика
Запишите в виде дроби частное: 1) 4:7 2) 8:11 3) 1:6 4) 9:1 Срочно!!!!!!!!!!!
Ответить
История
Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну? Подавая юноше щит , она лаконично произнесла: с ним или на нём
Ответить