Кто-нибудь может решить?С решением.
Алгебра
Кто-нибудь может решить?С решением.
Ответ(ы):
Гость:
А(n+1)=a(n)+3 a(n)+d=a(n)+3 d=3 a (n)=a (1)+d*(n-1) a (10)=5+3*9=32
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