Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?

Физика

Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?

Автор: Гость