Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?

Физика
Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?
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