Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?
Физика
Какой длины надо взять не хромовый проводник диаметром 1,2мм для электрической печи ,чтобы при включении ее в сеть напряжением 220В сила тока была 5А?
Ответ(ы):
Гость:
Решение прилагается-----------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Геометрия
Окружающий мир
Химия
Оксид алюминия не взаимодействует с каждым из веществ в ряду А) NO, Cu Б) NO, KCO B) KO, NaOH Г) HSO, NaO