Какой из отрезков имеет наибольшую длину: АВ=367см, СD= 5698мм,EF=79дм, GH= 2,8м?

Математика
Какой из отрезков имеет наибольшую длину: АВ=367см, СD= 5698мм,EF=79дм, GH= 2,8м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самый длинный отрезок будет СD так как он будет составлять 5,6 метра
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