Помогите, пожалуйста решить задачу: Из города А в город В, расстояние между которы??и 120 км, выехали одновременно два велосипедиста. Скорость первого на 3 км/ч больше скорости второго, поэтому он прибыл в город В на 2 ч ранешь...

Алгебра
Помогите, пожалуйста решить задачу: Из города А в город В, расстояние между которы??и 120 км, выехали одновременно два велосипедиста. Скорость первого на 3 км/ч больше скорости второго, поэтому он прибыл в город В на 2 ч ранешь. Определите скорости велосипедистов. Нужно решить задачу с помощью квадратных уравнений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(S/v+3)+(S/v)=2 2v^2   +6v+360=0 v=-15   v=12 v=-12   v=15
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