Помогите, пожалуйста решить задачу: Из города А в город В, расстояние между которы??и 120 км, выехали одновременно два велосипедиста. Скорость первого на 3 км/ч больше скорости второго, поэтому он прибыл в город В на 2 ч ранешь...

Алгебра

Помогите, пожалуйста решить задачу: Из города А в город В, расстояние между которы??и 120 км, выехали одновременно два велосипедиста. Скорость первого на 3 км/ч больше скорости второго, поэтому он прибыл в город В на 2 ч ранешь. Определите скорости велосипедистов. Нужно решить задачу с помощью квадратных уравнений.

Автор: Гость