Запиши множество делителей и множество кратных числа 19

Математика
Запиши множество делителей и множество кратных числа 19
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Множество делителей {-19;-1;1;19} множество кратных {19к} где к-целое число
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