Разложите на многочлен: (a-2)^2-5(2-a)
Алгебра
Разложите на многочлен: (a-2)^2-5(2-a)
Ответ(ы):
Гость:
(a-2)^2=(a-2)(a-2) (a-2)(a-2)-5* -(a-2)= =(a-2)(a-2)+5(a-2)выносим общий множитель= (a-2)(a-2+5)=(a-2)(a+3)= =a^2+3a-2a-6=a^2+a-6
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