Очень срочно надо вычислить. помогите пожалуйста.Во втором должно шесть получитс??,а в четвертом один.
Алгебра
Очень срочно надо вычислить. помогите пожалуйста.Во втором должно шесть получитс??,а в четвертом один.
Ответ(ы):
Гость:
1)Так как 3log_3(9/2)=log_3((9/2)³)=log_3(729/8), то l0g_3(8)+log_3(729/8)=log_3(8*729/8)=log_3(729)=log_3(3⁶)=6 2) Так как log_2(√3)=log_2(3^1/2)=1/2*log_2(3), то 1/2*log_2(3)+1/2*log_2(4/3)=1/2*log_2(3*4/3)=1/2*log_2(4)=1/2*log_2(2²)=1/2*2=1
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