Очень срочно надо вычислить. помогите пожалуйста.Во втором должно шесть получитс??,а в четвертом один.

Алгебра

Очень срочно надо вычислить. помогите пожалуйста.Во втором должно шесть получитс??,а в четвертом один.

Автор: Гость