Кто живет в субтропиках?
Окружающий мир
Кто живет в субтропиках?
Ответ(ы):
Гость:
Там живут сочинцы,загорелые люди.
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