Выясните при каких значениях переменной a принимает положительные значения выражение: 8 целых 2/7-5 a 9,3+4 a Пожалуйста помогите!
Математика
Выясните при каких значениях переменной a принимает положительные значения выражение: 8 целых 2/7-5 a 9,3+4 a Пожалуйста помогите!
Ответ(ы):
Гость:
1) 8 2/7- 5а>0 ;58/7>5а ; 58/7:5>а; 58/35>а; 1 23/35>а ; 2) 9,3 + 4а >0; 4а>-9,3; а>-9,3:4 ; а>-2,325.
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