(2y/3x-3x/2y):(2y+3x) при х=1/3,y=1/4
Алгебра
(2y/3x-3x/2y):(2y+3x) при х=1/3,y=1/4
Ответ(ы):
Гость:
(4y^2-9x^2)/3x2y):(2y+3x)=(2y-3x)(2y+3x)/3x2y) *1/(2y+3x)=(2y-3x)/3x2y= (2*1/4-3*1/3)/1/2=(1/2-1)/0.5= -0.5/0.5= -1
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