Уравнение 6х^2+х-2=0 имеет корни х1 и х2. Не решая уравнения, найдите (х1^2 +х2^2)^2. Помогит?? пожалуйста,8 класс.
Алгебра
Уравнение 6х^2+х-2=0 имеет корни х1 и х2. Не решая уравнения, найдите (х1^2 +х2^2)^2. Помогит?? пожалуйста,8 класс.
Ответ(ы):
Гость:
6x² + x - 2 = 0 x1 = 1/2, x2 = - 2/3 (x1^2 + x2^2)^2 = (1/4 + 4/9)^2 = (25/36)^2 = 625/1296
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