Решите уравнение!!!! Пожалуйста!!!! (5х-1) × (3х+6)=0 Спасибо за ранее!!!)))

Математика

Решите уравнение!!!! Пожалуйста!!!! (5х-1) × (3х+6)=0 Спасибо за ранее!!!)))

Автор: Гость