Решите уравнение!!!! Пожалуйста!!!! (5х-1) × (3х+6)=0 Спасибо за ранее!!!)))
Математика
Решите уравнение!!!! Пожалуйста!!!! (5х-1) × (3х+6)=0 Спасибо за ранее!!!)))
Ответ(ы):
Гость:
5х*3х+5х*6-1*3х-1*6=0 15х^2+30х-3х-6=0 15х^2+27х-6=0 D=b^2-4ac D=27^2-4*15*(-6)=1089 √1089=33 x=-b±D/2a x1=-27+33/30=6/30=0,2 x2=-27-33/30=-60/30=-2
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