Каждое из данных высказываний запишите без слов " наверно, что". Какие высказывани?? получились - истинные или ложные? Наверно, что 9*60=540 (И)–(Л) Наверно, что 10км 50 м = 1050м.
Математика
Каждое из данных высказываний запишите без слов " наверно, что". Какие высказывани?? получились - истинные или ложные? Наверно, что 9*60=540 (И)–(Л) Наверно, что 10км 50 м = 1050м.
Ответ(ы):
Гость:
9*6=540истина 10км50м -ложное т.к.10км50м=10050м
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