Каждое из данных высказываний запишите без слов " наверно, что". Какие высказывани?? получились - истинные или ложные? Наверно, что 9*60=540 (И)–(Л) Наверно, что 10км 50 м = 1050м.

Математика

Каждое из данных высказываний запишите без слов " наверно, что". Какие высказывани?? получились - истинные или ложные? Наверно, что 9*60=540 (И)–(Л) Наверно, что 10км 50 м = 1050м.

Автор: Гость