каждую групу сущеествительных сваими примерами дока жи даные слова являются именем сушествительным 1 конкретныи сушествительнае(предметы веши)дерево компютер.......

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каждую групу сущеествительных сваими примерами дока жи даные слова являются именем сушествительным 1 конкретныи сушествительнае(предметы веши)дерево компютер.......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-моему ты очень туп и тебе следует прямо сейчас свалить со школы и отправиться на завод, потому что если за 10 лет не научили нормально писать - тебя уже ничто не спасет, а лучше умри
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