24*11= 15 *16= 19*9=

Математика
24*11= 15 *16= 19*9=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24×11=24×10+24×1=240+24=264 15×16=15×10+(6×10+6×5)=150+(60+30)=150+90=240 19×9=10×9+9×9=90+81=171
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