Край круглого торта украшают 5 розочек. Торт разделили прямыми разрезами, которые прошли через каждые 2 розочки. Сколько кусков торта получилось?

Математика

Край круглого торта украшают 5 розочек. Торт разделили прямыми разрезами, которые прошли через каждые 2 розочки. Сколько кусков торта получилось?

Автор: Гость