Край круглого торта украшают 5 розочек. Торт разделили прямыми разрезами, которые прошли через каждые 2 розочки. Сколько кусков торта получилось?

Математика
Край круглого торта украшают 5 розочек. Торт разделили прямыми разрезами, которые прошли через каждые 2 розочки. Сколько кусков торта получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три, если резать через две розочки
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