Где находиятся субтропики?

Окружающий мир
Где находиятся субтропики?
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Ответ(ы):
Гость:
Субтропики располагаются в Северном и Южном полушарии между находящимися у экватора тропиками и умеренными широтами.
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