Работница расфасовал 1,4 килограмма конфет за 4,2 минут за сколько минут работница расфасовать 7 килограммов конфет

Математика

Работница расфасовал 1,4 килограмма конфет за 4,2 минут за сколько минут работница расфасовать 7 килограммов конфет

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