Работница расфасовал 1,4 килограмма конфет за 4,2 минут за сколько минут работница расфасовать 7 килограммов конфет
Математика
Работница расфасовал 1,4 килограмма конфет за 4,2 минут за сколько минут работница расфасовать 7 килограммов конфет
Ответ(ы):
Гость:
1) Составим пропорцию 1,4кг за 4,2мин , 7кг за Хмин ; Х=4,2*7:1,4=21мин. Ответ: расфасует 7кг конфет за 21мин.
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