Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4
Химия
Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4
Ответ(ы):
Гость:
Кислотные соли под номером 1,4,5
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