Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4

Химия
Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кислотные соли под номером 1,4,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов на встречу , друг другу одновркменно выехали две машины . одна двигалась со скоростью 68км/ч, другая двигалась со скоростью 80км/ч ...
Ответить
Окружающий мир
Где находиятся субтропики?
Ответить
Математика
Работница расфасовал 1,4 килограмма конфет за 4,2 минут за сколько минут работница расфасовать 7 килограммов конфет
Ответить
География
По карте определите, какие государства расположены на Русской (Восточно-Европейс??ой) равнине?
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста 2 вариант, 2 задача!! Срочно надо!!
Ответить