Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4

Химия

Из перечисленных веществ выберите три вещества, которые являются кислыми солями. 1) NaHCO3 2) HCOOK 3) (NH4)2SO4 4) KHSO3 5) Na2HPO4 6) Na3PO4

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