Из двух городов на встречу , друг другу одновркменно выехали две машины . одна двигалась со скоростью 68км/ч, другая двигалась со скоростью 80км/ч и проехала до встречи 320км.найдите расстояние между городами.

Математика

Из двух городов на встречу , друг другу одновркменно выехали две машины . одна двигалась со скоростью 68км/ч, другая двигалась со скоростью 80км/ч и проехала до встречи 320км.найдите расстояние между городами.

Автор: Гость