Из двух городов на встречу , друг другу одновркменно выехали две машины . одна двигалась со скоростью 68км/ч, другая двигалась со скоростью 80км/ч и проехала до встречи 320км.найдите расстояние между городами.
Математика
Из двух городов на встречу , друг другу одновркменно выехали две машины . одна двигалась со скоростью 68км/ч, другая двигалась со скоростью 80км/ч и проехала до встречи 320км.найдите расстояние между городами.
Ответ(ы):
Гость:
320/80=4 часа 68*4=272 272+320=592 км
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