Два парохода вышли из порта,следуя один на север другой на запад.Скорости их соответственно равны 10км/ч и 24 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика
Два парохода вышли из порта,следуя один на север другой на запад.Скорости их соответственно равны 10км/ч и 24 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(10+24)×3=34×3=102 км...........................
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