Два парохода вышли из порта,следуя один на север другой на запад.Скорости их соответственно равны 10км/ч и 24 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Два парохода вышли из порта,следуя один на север другой на запад.Скорости их соответственно равны 10км/ч и 24 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость