Часть города в которой жили торговцы и ремесленники называлась в 17 веке
Математика
Часть города в которой жили торговцы и ремесленники называлась в 17 веке
Ответ(ы):
Гость:
Часть города называлась -пасад
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