Помогите найти производную функцию f(x)=3x^3-5x^2+3+(x+1)^2
Алгебра
Помогите найти производную функцию f(x)=3x^3-5x^2+3+(x+1)^2
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