Слова которые недавно вошли в лексику украинскрго языка
Українська мова
Слова которые недавно вошли в лексику украинскрго языка
Ответ(ы):
Гость:
Флешка, сканер, принтер, ... смартфон, андроід, айфон, айпед, ... кіберзлочинність, термобілизна,боді, антиперспірант, тощо
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