На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из...
Математика
На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из одной деревни. Могли ли за столом находиться ровно 100 островян?
Ответ(ы):
Гость:
Да, за столом могли находиться 100 островитян. Так как число 100 делится на 2!!)))
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