На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из...

Математика
На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из одной деревни. Могли ли за столом находиться ровно 100 островян?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, за столом могли находиться 100 островитян. Так как число 100 делится на 2!!)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите найти производную функцию f(x)=3x^3-5x^2+3+(x+1)^2
Ответить
Українська мова
Слова которые недавно вошли в лексику украинскрго языка
Ответить
Математика
Маугли попросил обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали поровну орехов и понесли их Маугли. По дороге они поссорились и каждая обезьяна броси...
Ответить
Алгебра
(3x/y^3)^2 выполнить действия
Ответить
Математика
Два парохода вышли из порта,следуя один на север другой на запад.Скорости их соответственно равны 10км/ч и 24 км/ч.Какое расстояние будет между ним...
Ответить