На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из...

Математика

На остове Логика две деревни. В одной все жители всегда говорят правду в другой то??ько лож. Однаждый юнуша из одной деревни и девушка из другой играли свадьбу. Гости расселись за круглый стол и каждый сказал Оба моих соседа из одной деревни. Могли ли за столом находиться ровно 100 островян?

Автор: Гость