Чем покрыто тело пресмыкающихся и с кем связана их линька

Биология
Чем покрыто тело пресмыкающихся и с кем связана их линька
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тело пресмыкающихся покрыто твердыми роговыми чешуйками, за счет чего кожа у них суха, линька для них необходима потому, что чешуйки не могут растягиваться и чтобы вырасти животномумнеобходимо линять и обновлять свой кожный покров
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