Чем покрыто тело пресмыкающихся и с кем связана их линька

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Тело пресмыкающихся покрыто твердыми роговыми чешуйками, за счет чего кожа у них суха, линька для них необходима потому, что чешуйки не могут растягиваться и чтобы вырасти животномумнеобходимо линять и обновлять свой кожный покров