Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. У нее черная шапочка, желтая грудка, зеленая спинка и острый черный клюв. Летом она питается насекомыми, уничтожая большое количество вредителей леса и сада. Зимой синицы перекоч...
Биология
Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. У нее черная шапочка, желтая грудка, зеленая спинка и острый черный клюв. Летом она питается насекомыми, уничтожая большое количество вредителей леса и сада. Зимой синицы перекочевывают ближе к жилью человека. Синицы часто прилетают на балконы и расклевывают завернутые в бумагу продукты. Любят они несоленое сало. Зимой трудно найти синицам пищу, поэтому надо устраивать для них «столовые». К кормушке, куда насыпают сухой паек, можно привязывать и кусочки сала.это че
Ответ(ы):
Гость:
Это синица............
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