Укажи количество звуков и букв в слове коньки

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Укажи количество звуков и букв в слове коньки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
коньки [кан*к*и ] 6букв 5звуков
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