ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ИНТЕГРАЛЫ,ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!!

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ИНТЕГРАЛЫ,ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!!
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