В треугольнике АВС АС=ВС=15,АВ=18. Найдите синус внешнего угла при вершине А.

Математика
В треугольнике АВС АС=ВС=15,АВ=18. Найдите синус внешнего угла при вершине А.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как стороны АС и ВС равны, то этот треугольник равнобедренный. Высота, опущенная на основание в равнобедренном треугольнике также является медианой, то есть эта высота разделит сторону АВ пополам. Мы получаем новый прямоугольный треугольник, например, АСК, где угол К = 90, СА = 15 по условию и АК = 9 по только что доказанному. По теореме синусов получаем, что 15sin90 = 9sinA, отсюда получаем, что sinA = 915 (так как синус 90 равен 1), сокращаем и получаем sinA=35. Синусы смежных углов равны, а значит, что синус внешнего угла при вершине А равен синусу внутреннего угла при это вершине, то есть 35
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