Найдите значение выраждения: 3/2√20×√5

Математика
Найдите значение выраждения: 3/2√20×√5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/2 * 2√5 * √5 = 3 * 5 = 15  
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