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Прошедшее время слова to declare
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Прошедшее время слова to declare
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Гость:
Declared? Вроде, но немного сомневаюсь. ~
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