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Выполните умножение (у-4)(у-4)
Алгебра
Выполните умножение (у-4)(у-4)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(у-4)(у-4)=у²-4у-4у+16=у²-8у+16
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