Сообщение о Членистоногих Краткое например 2-3 абзаца не очень большой
Биология
Сообщение о Членистоногих Краткое например 2-3 абзаца не очень большой
Ответ(ы):
Гость:
Членистоногие двусторонне-симметричны,есть хитиновый наружний покров.Хорошо развиты органы чувств и зрения,обоняния и т.д.Большинство раздельнополые,членистые конечности.Обитают в любой среде,у них незамкнутая кровеная система.
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