Сообщение о Членистоногих Краткое например 2-3 абзаца не очень большой

Гость: Гость:

Членистоногие двусторонне-симметричны,есть хитиновый наружний покров.Хорошо развиты органы чувств и зрения,обоняния и т.д.Большинство раздельнополые,членистые конечности.Обитают в любой среде,у них незамкнутая кровеная система.