Найдите q и b3 ( b3 gt; 0 ) b2 = 4; b4 = 16
Алгебра
Найдите q и b3 ( b3 gt; 0 ) b2 = 4; b4 = 16
Ответ(ы):
Гость:
B₃²=b₂*b₄=4*16=64 b₃²=64 b₃= √64= 8 q=b4/b3= 16/8=2
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