В треугольнике АВС, АС=ВС=4; АВ=6 найти cos A

Математика
В треугольнике АВС, АС=ВС=4; АВ=6 найти cos A
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos A=AB/AC cos A=6/4=3/2 a=90 градусов
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