На пошив одного костюма расходуется 3м. ткани ателье закупило ткани на пошив 12 кос??юмов по цене 350руб/м . сколько стоила вся покупка?

Математика

На пошив одного костюма расходуется 3м. ткани ателье закупило ткани на пошив 12 кос??юмов по цене 350руб/м . сколько стоила вся покупка?

Автор: Гость