На пошив одного костюма расходуется 3м. ткани ателье закупило ткани на пошив 12 кос??юмов по цене 350руб/м . сколько стоила вся покупка?
Математика
На пошив одного костюма расходуется 3м. ткани ателье закупило ткани на пошив 12 кос??юмов по цене 350руб/м . сколько стоила вся покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*12=36 м - на пошив 12 костюмов 2)350*36=12600 руб.- стоила вся покупка
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